СБУ ліквідувала шпигунську мережу "ЛНР"

Правоохоронці затримали організатора «ланки», який за допомогою трьох спільників передавав бойовикам дані про переміщення військової техніки.

Служба безпеки України ліквідувала у районі проведення АТО інформаторську мережу терористичної організації «ЛНР», до складу якої входило четверо жителів Рубіжного Луганської області. Про це повідомив прес-центр СБУ. Зокрема, правоохоронці затримали організатора «ланки», який за допомогою трьох спільників передавав бойовикам дані про переміщення військової техніки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 258-3 Кримінального кодексу України. Читайте такожНа Донбасі викрили мережу інформаторів, які "зливали" бойовикам інформацію про ЗСУ у Торецьку (відео) Затриманому оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Щодо трьох поплічників організатора інформаторської мережі терористів слідчі дії тривають.

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