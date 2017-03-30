СБУ ліквідувала шпигунську мережу "ЛНР"
Правоохоронці затримали організатора «ланки», який за допомогою трьох спільників передавав бойовикам дані про переміщення військової техніки.
Служба безпеки України ліквідувала у районі проведення АТО інформаторську мережу терористичної організації «ЛНР», до складу якої входило четверо жителів Рубіжного Луганської області.
Про це повідомив прес-центр СБУ.
Зокрема, правоохоронці затримали організатора «ланки», який за допомогою трьох спільників передавав бойовикам дані про переміщення військової техніки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 258-3 Кримінального кодексу України.
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Затриманому оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Щодо трьох поплічників організатора інформаторської мережі терористів слідчі дії тривають.