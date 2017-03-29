На Донеччині корегувальницю вогню бойовиків засудили до 4,5 років в'язниці

Бахмутський міський суд виніс обвинувальний вирок жительці смт Миронівський Бахмутського району Донеччини за сприяння у діяльності терористичній організації «ДНР».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 45-річна жінка з травня 2015 року систематично збирала для бойовиків інформацію про місця дислокації й переміщення особового складу, військової техніки сил АТО.

Читайте такожНа Донбасі затримано бойовика "ДНР", якого особисто нагороджували ватажки терористів (фото, відео)

«Також зловмисниця корегувала артилерійські обстріли позицій ЗС України на Дебальцевському та Світлодарському напрямках», - йдеться в повідомленні.

Суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на чотири з половиною роки.