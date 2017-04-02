На Донеччині поліцію перевели на посилений режим роботи

Поліція Донеччини з 31 березня переведена на посилений режим роботи після теракту, що стався у Маріуполі, повідомляє Тиждень.ua з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

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Згідно з повідомленням, поліцейські розгорнули спецзаходи із захисту населення та взяли під цілодобову охорону вокзали та автостанції. У місцях, де є ризик терористичної агресії, — на об’єктах життєзабезпечення, транспортних розв’язках, у місцях концентрації людей — працюють понад 1,5 тисячі співробітників Національної поліції та Нацгвардії.

Також зазначається, аби мінімізувати тимчасові незручності та пришвидшити процес перевірки, 1 квітня кількість правоохоронців на блокпостах була збільшена вдвічі.

"Тільки на маріупольському напрямку на чергування вийшли понад 500 правоохоронців у складі посилених піших нарядів, автопатрулів, груп швидкого реагування. На вулицях несуть цілодобову службу співробітники обласного главку, маріупольського гарнізону, поліцейські з інших областей України, патрульна поліція та поліція охорони, а також більше 100 військовослужбовців Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 31 березня о 8.35 ранку у центрі Маріуполя вибухнув автомобіль, водій якого загинув на місці. Згодом стало відомо, що за кермом автівки перебував полковник СБУ Олександр Хараберюш.