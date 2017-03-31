Підрив машини в центрі Маріуполя: загинув полковник контррозвідки СБУ (фото)

Терористів, які у Маріуполі підірвали автомобіль зі співробітником служби, покарають у найкоротші терміни. Про це заявив голова Служби безпеки Василь Грицак.

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"Сьогодні, близько 8.30 ранку у житловому кварталі Маріуполя підірвано автомобіль, у результаті чого загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш", - йдеться у повідомленні СБУ на сторінці в "Фейсбуці".

В Олександра Хараберюша залишилося двоє діток, молодшій доньці – два роки.

Служба безпеки України висловлює родині та близьким Олександра глибокі співчуття.

"СБУ зробить все, щоб знайти та покарати винних. Борги ми віддаємо швидко. Родина нашого співробітника отримає від Служби повну підтримку. Ми не полишаємо своїх у біді ", - сказав Грицак.

У ЗМІ Хараберюш згадується як начальник контррозвідки СБУ в Донецькій області.

Раніше сьогодні стало відомо, що в центрі Маріуполя вибухнула машина, загинув співробітник правоохоронних органів.