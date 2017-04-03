Поліція Санкт-Петербурга не повідомляє громадянство загиблих через вибух у метро

Поліція Санкт-Петербурга не повідомляє громадянство загиблих і постраждалих внаслідок вибухів у метро. Про це повідомляється у Twitter Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

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"Поліція Санкт-Петербургa не повідомляє громадянство загиблих і постраждалих у місцевому метро. Консул у Санкт-Петербурзі вживає оперативних заходів для з’ясування можливої наявності серед постраждалих громадян України.", - йдеться у повідомленнях.

Поліція С.#Петербург'a не повідомляє громадянство загиблих і постраждалих у місцевому метро. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 3, 2017

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро - «Сінна площа» і «Технологічний інститут» - прогримів вибух. Загинуло щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.