Влада Петербурга повідомила про 50 постраждалих в результаті вибуху в метро

В результаті вибуху в метро Санкт-Петербурга постраждали 50 людей, повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на прес-секретаря губернатора міста.

Раніше джерело "Інтерфаксу" повідомило про 10 загиблих. Крім того, повідомлялося про 30 поранених.

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Національний антитерористичний комітет підтвердив повідомлення про загиблих.

За попередньою інформацією співрозмовника агентства, вибух стався на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут".

За даними джерела, спрацював саморобний вибуховий пристрій, можливо начинений елементами ураження. Потужність вибуху становила 200-300 грамів у тротиловому еквіваленті.