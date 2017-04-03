Відлуння вибуху у Петербурзі: поліція та Нацгвардія беруть під контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі

18:34, 03 квітня 2017
Інциденти
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Рішення про посилення служби прийнято після вибухів у метрополітені в м. Санкт-Петербург.

Посилений варіант несення служби в метро стосуватиметься й Харкова / Фото УНІАН

Поліція трьох міст, де є метро, переходить на посилений варіант несення служби. Зокрема, це торкнеться підрозділів поліції у метрополітені в Києві, Харкові та Дніпрі.

До несення служби залучать додаткові наряди поліції, кінологів та бійців Нацгвардії.

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Відповідне доручення дано керівництвом Національної поліції України.

До складу нарядів, які чергуватимуть на станціях метрополітену, залучатимуть кінологів і вибухотехніків. Крім того, службу в метрополітені нестимуть військовослужбовці Нацгвардії.

Такі заходи безпеки триватимуть до 15 травня цього року, тобто до завершення пісенного конкурсу Євробачення-2017.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" пролунав вибух

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Новина в сюжеті: Вибух у метро в Санкт-Петербурзі
Теги: #метро#вибух#Санкт-Петербург