Відлуння вибуху у Петербурзі: поліція та Нацгвардія беруть під контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі
Рішення про посилення служби прийнято після вибухів у метрополітені в м. Санкт-Петербург.
Поліція трьох міст, де є метро, переходить на посилений варіант несення служби. Зокрема, це торкнеться підрозділів поліції у метрополітені в Києві, Харкові та Дніпрі.
До несення служби залучать додаткові наряди поліції, кінологів та бійців Нацгвардії.
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Відповідне доручення дано керівництвом Національної поліції України.
До складу нарядів, які чергуватимуть на станціях метрополітену, залучатимуть кінологів і вибухотехніків. Крім того, службу в метрополітені нестимуть військовослужбовці Нацгвардії.
Такі заходи безпеки триватимуть до 15 травня цього року, тобто до завершення пісенного конкурсу Євробачення-2017.
Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" пролунав вибух.