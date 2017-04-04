В Одесі попрощалися з телеведучим і актором Сергієм Олехом (фоторепортаж)

В Одесі сьогодні попрощалися з актором, коміком, телеведучим Сергієм Олехом. Про це повідомляє 048.ua.

На його похорон зібралися багато одеситів. Для проведення заходу вулицю Ніжинську перекривали патрульні поліцейські. "Люди на зупинці мимоволі злилися з процесією і стали безпосередніми учасниками. На великому екрані проводили відео-трансляцію", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, Сергій Олех помер 2 квітня. 52-річний актор, відомий, як незмінний ведучий української версії "Голі та смішні", запрошений актор "Масок", багатьох інших проектів - помер після тривалої боротьби з онкозахворюванням.