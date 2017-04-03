В Одесі помер знаменитий актор, ведучий і шоумен Сергій Олех

Вчора, 2 квітня в Одесі помер відомий комедійний актор, шоумен і ведучий Сергій Олех. Про це повідомляє 048.ua.

52-річний актор, відомий, як незмінний ведучий української версії "Голі та смішні", запрошений актор "Масок", багатьох інших проектів - помер після тривалої боротьби з онкозахворюванням.

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Відзначається, що його під час чергової кризи не змогли вчасно транспортувати в столицю.

У зв'язку зі смертю відомого одесита, мер Труханов висловив співчуття рідним, близьким, шанувальникам Сергія Олеха.