В Одесі помер знаменитий актор, ведучий і шоумен Сергій Олех
11:19, 03 квітня 2017Суспільство
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Він помер після тривалої боротьби з онкозахворюванням.
Олех відомий своїми ролями в гумористичних проектах / telegraf.com.ua
Вчора, 2 квітня в Одесі помер відомий комедійний актор, шоумен і ведучий Сергій Олех. Про це повідомляє 048.ua.
52-річний актор, відомий, як незмінний ведучий української версії "Голі та смішні", запрошений актор "Масок", багатьох інших проектів - помер після тривалої боротьби з онкозахворюванням.
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Відзначається, що його під час чергової кризи не змогли вчасно транспортувати в столицю.
У зв'язку зі смертю відомого одесита, мер Труханов висловив співчуття рідним, близьким, шанувальникам Сергія Олеха.
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