Суд Полтави назвав Донецьк містом у складі "ДНР" (документ)

Октябрський районний суд Полтави 16 червня 2016 року ухвалив рішення, в якому вказав Донецьк як місто у складі "Донецької народної республіки", передає "Українська правда".

Про це свідчить копія ухвали з Єдиного реєстру судових рішень.

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До суду у складі головуючого судді Тімошенко Н.В. та секретаря Бойко А.В. звернулася позивач, яка попросила встановити факт смерті її брата, що проживав у Донецьку, з метою отримання свідоцтва про смерть.

Суд задовольнив цю заяву і в своєму рішенні після назви міста Донецьк у дужках написав "Донецька народна республіка", як зазвичай вказують країну, до якої належить зазначений населений пункт.