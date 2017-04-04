Путін хоче, щоб Україна зняла блокаду з контрольованих Росією "ДНР" та "ЛНР"

Президент РФ Володимир Путін хоче зняття Україною блокади з контрольованих Росією територій Донецької та Луганської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він заявив у ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

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"Окремо порушувалася складна гуманітарна ситуація... Путін знову наголосив на необхідності якнайшвидшого зняття Києвом блокади регіону і вжиття невідкладних заходів щодо розв'язання соціально-економічних проблем населення Донбасу, як це передбачено Мінським "Комплексом заходів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Путін висловився на користь негайного запуску роботи з реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей. Також він наголосив на важливості забезпечення синхронізації кроків у сфері безпеки та політичного врегулювання, що має знайти відображення у проекті "дорожньої карти", підготовкою якої займаються помічники лідерів відповідно до рішень саміту "нормандської четвірки" в Берліні 19 жовтня 2016 року.

"Розглянуто також деякі питання, пов'язані з діяльністю в Україні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.