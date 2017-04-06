Нові правила на кордонах з країнами Євросоюзу не стосуються українців - ДПСУ

З 7 квітня представники прикордонних служб на зовнішніх кордонах ЄС вводять нові правила ідентифікації та прикордонного оформлення з використанням відповідних баз даних.

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Як повідомила Державна прикордонна служба України, ці нововведення вступають у дію на підставі розпорядження Європейського парламенту та Ради ЄС 2017/458 від 15 березня 2017 року і напряму не стосуються громадян України.

А саме, йдеться про те, що на даний момент громадяни ЄС на підставі законодавства Євросоюзу користуються правом вільного переміщення, що полягає на засадах мінімального прикордонного оформлення. Після вступу в дію вищезазначеного розпорядження ці особи під час в’їзду та виїзду з території країн-членів ЄС змушені будуть систематично проходити контроль на зовнішніх кордонах з подальшим внесення у базу даних, що не робилося до моменту набуття чинності даного розпорядження.

Європейські правоохоронці зазначають, що завдання, які входять до їхніх обов’язків, жодним чином не вплинуть на дотримання плинності прикордонного руху в пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент 6 квітня поставить на голосування доповідь з пропозицією надати Україні безвізовий режим.