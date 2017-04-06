Після новини про безвіз українці обвалили сайт з видачі закордонних паспортів

Станом на 14:10 6 квітня сайт ДП "Документ" не працює, так як перевищений ліміт запитів до нього.

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Підприємство входить до сфери управління Державної міграційної служби України та надає послуги з оформлення закордонного паспорта і ряду інших документів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.