Після новини про безвіз українці обвалили сайт з видачі закордонних паспортів
14:22, 06 квітня 2017Суспільство
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Сайт держпідприємства не витримав наплив користувачів, зацікавлених отриманням закордонного паспорта у світлі новин зі Страсбурга.
Інтерес українців до поїздок у Європу різко підскочив / Фото УНІАН
Станом на 14:10 6 квітня сайт ДП "Документ" не працює, так як перевищений ліміт запитів до нього.
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Підприємство входить до сфери управління Державної міграційної служби України та надає послуги з оформлення закордонного паспорта і ряду інших документів.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.
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