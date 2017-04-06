Рада ЄС затвердить рішення про "безвіз" для України через декілька тижнів - Порошенко

Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що через декілька тижнів Рада ЄС затвердить рішення про надання Україні безвізового режиму. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час виступу на 10-му Київському безпековому форумі.

«Я впевнений, що це станеться.. через декілька тижнів буде рішення Ради ЄС (щодо надання Україні безвізового режиму – УНІАН)», - сказав він.

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«Це наша спільна перемога та свідчення нашої спільної, важкої роботи. 144 пункти було в нашому Плані з візової лібералізації, та ми повністю їх виконали. Оціночна місія (Єврокомісії) зробила абсолютно чітку заяву: Україна виконала усі свої зобов’язання, та м’яч зараз на боці Європи», - додав Порошенко.

За його словами, вчора в Європарламенті звучали «дуже слабкі голоси проти безвізового режиму з Україною та були сильні голоси на підтримку України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні безвізовий режим.