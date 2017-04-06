Підозрюваного у вбивстві активістів Майдану екс-"беркутівця" звільнили з-під варти

Апеляційний суд міста Києва звільнив з-під варти харківського екс-“беркутівця” Віталія Гончаренка та не обрав йому жодного запобіжного заходу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Гончаренка Валентин Рибін.

За його словами, Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду Києва, якою Гончаренка було взято під варту. “Суд не став змінювати запобіжний захід Гончаренку, а просто його скасував, оскільки кримінальна справа Гончаренка передана на судовий розгляд, а це означає, що суд не може обирати запобіжний захід поза межами досудового розслідування. Тому ухвала про його арешт була скасована. Суд зобов’язав Гончаренка виконувати процесуальні обов’язки — з’являтися до суду”, - наголосив адвокат.

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Крім того, Рибін зауважив, що на сьогоднішній день невідомо, який саме суд розглядатиме справу Гончаренка. Він пояснив, що судді Печерського райсуду не можуть розглядати цю справу, оскільки вони взяли собі самовідвід, бо на певних етапах розслідування кримінальної справи, у якій фігурує Гончаренко, були слідчими-суддями.

Він також додав, що через це матеріали справи Гончаренка передані до Апеляційного суду Києва, який має визначити підсудність справи.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 березня Печерський райсуд Києва через порушення екс-«беркутівцем» Гончаренком умов домашнього арешту прийняв рішення взяти його під варту. Захист Гончаренка оскаржив це рішення в Апеляційному суді Києва.

Гончаренко підозрюється у вбивстві трьох учасників Майдану 18 лютого 2014 року на Кріпосному провулку у Києві. Також він підозрюється у нападі на журналістів на блокпосту у зоні АТО в січні 2015 року.