Російські спецслужби готували теракт на Хмельниччині (фото, відео)

Співробітники Служби безпеки України запобігли терористичному акту на Хмельниччині, спланованому та підготовленому представниками російських спецслужб.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що для виконання диверсійного завдання завербована особа мала отримати в Одесі вибухівку, відправлену представниками спецслужб РФ, які перебувають у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці.

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Оперативники СБУ затримали кур’єра на одеському автовокзалі після одержання пакунку та вилучили з нього вибуховий пристрій, потужність якого оцінена в 600 г у тротиловому еквіваленті.

У рамках відкритого раніше кримінального провадження співробітники спецслужби задокументували, що представник ФСБ у січні поточного року завербував жительку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж. З ідейних міркувань вона погодилася співпрацювати з російською спецслужбою.

За інформацією контррозвідки СБУ, цей куратор зараз перебуває у "відрядженні" в тимчасово окупованому Луганську, де обіймає "високу посаду" у так званому "МДБ ЛНР".