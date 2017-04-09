Cайт з видачі закордонних паспортів знову припинив роботу

В Україні у всіх всіх центрах "Паспортний сервіс" оформлення і видача закордонних паспортів та ID-карток не здійснюється, а сам сайт держпідприємства не працює.

"З технічних причин у всіх центрах "Паспортний сервіс" оформлення і видача закордонних паспортів та ID-карток не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

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Зазначено, що закордонні паспорти та ID-картки можна оформити в територіальних підрозділах ДМС України.

Як повідомляв УНІАН раніше, після новини про безвіз українці обвалили сайт з видачі закордонних паспортів. Станом на 14:10 6 квітня сайт ДП "Документ" не працював, так як був перевищений ліміт запитів до нього.

Підприємство входить до сфери управління Державної міграційної служби України та надає послуги з оформлення закордонного паспорта і ряду інших документів. Пізніше сервіс відновив роботу.