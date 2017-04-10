В Одесі на хабарі піймали в.о. заступника начальника Одеської митниці

В Одесі під час отримання хабара правоохоронці сьогодні затримали виконувача обов‘язків заступника начальника Одеської митниці Державної фіскальної служби, який також є першим заступником начальника Херсонської митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, у понеділок слідчі спільно зі співробітниками УСБУ в області та управління внутрішньої безпеки ДФС під час отримання хабара викрили виконувача обов'язків заступника начальника Одеської митниці - начальника митного поста «Чорноморський».

«Крім того, цей службовець фактично займає посаду першого заступника начальника Херсонської митниці ДФС, а посаду в Одеській області обіймає за відрядженням», - уточнили в прес-службі.

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Встановлено, що митник вимагав і отримав від фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду в сумі 600 дол за безперешкодне митне оформлення вантажу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 (неправомірна вигода) КК України триває. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, на хабарі у 810 тис. грн правоохоронці затримали начальника відділу по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.