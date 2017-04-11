Інтернет-сепаратиста з Чернігівщини засудили до чотирьох років ув’язнення

На Чернігівщині до ув’язнення з іспитовим терміном засуджено місцевого жителя за розповсюдження у соцмережах матеріалів сепаратистського змісту.

Про це УНІАН повідомила прес-група управління СБУ в області.

Згідно з повідомленням, учора, 10 квітня, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області виніс вирок місцевому мешканцю, який поширював через російські соцмережі сепаратистські матеріали.

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Встановлено, що чоловік викладав на персональній сторінці пропагандистську інформацію, в якій містилися заклики до зміни державного кордону України та популяризувалися терористичні бандформування «ДНР/ЛНР».

За місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки з встановленням іспитового терміну – три роки.