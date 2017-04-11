"ДНР" передала Україні 14 в'язнів (фоторепортаж)

З окупованого Донецька на підконтрольну Україні територію повернули 14 в'язнів.

Про це повідомили у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської.

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"Всього вивезено з Донецька за 2 роки 147 осіб", - йдеться у повідомленні.

Раніше Ірина Геращенко заявила, що бойовики "ЛДНР" підтверджують місця перебування лише близько 50 заручників із 121, заявленого українською стороною.