Аваков повідомив про затримання підозрюваного у скоєнні вбивства журналіста Сергієнка
Під час затримання злочинець намагався втекти на автомобілі.
Силовики із гонитвою та стріляниною затримали одного із підозрюваних у гучному вбивстві активіста Євромайдану та журналіста Василя Сергієнка з Черкащини.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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Вбивство сталося 4 квітня 2014 року. Сергієнка викрали з власного будинку у Корсунь-Шевченківському, жорстоко закатували і закопали в лісі. Троє підозрюваних вже на лаві підсудних, ще один – громадянин Н. - ховався від поліції впродовж трьох років.
Зрештою оперативники вистежили його у Васильківському районі на Київщині і влаштували кількаденну засідку. Під час затримання злочинець намагався втекти на автомобілі, протаранив машину поліції, спецпризначенці прострелили колеса і спіймали озброєного пістолетом підозрюваного.
Зараз тримають обшуки за адресами, де мешкав затриманий. Невдовзі поліція Черкащини пред'явить йому підозру.