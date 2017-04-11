Сутички в Одесі: у поліції запевнили, що місту не загрожує "сепарський шабаш", затриманих відпустили

В Одесі правоохоронці відпустили 16 осіб, затриманих учора під час заворушень на Алеї Слави під час святкування Дня визволення міста від нацистів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Представник управління зазначив, що в числі затриманих: 15 осіб - проукраїнські активісти, один дотримується протилежних поглядів.

"Під час затримання в активістів були вилучені кілька димових шашок", - сказав він.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій регіонального главку Нацполіції, органи правопорядку забезпечили безпрецедентні заходи, щоб уникнути можливих провокацій і будь-якого насильства.

"Але, на жаль, деякі громадяни не прислухалися до рекомендацій правоохоронних органів щодо недопущення будь-яких проявів порушень громадського порядку під час масових заходів. Як результат, до відділів поліції було доставлено 16 осіб різних політичних уподобань", - наголосили у відділі.

Стосовно п'ятьох затриманих складено 6 протоколів: три - за ст. 173 (дрібне хуліганство), два - за ст. 195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) і один - за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків) Кодексу України про адміністративні порушення.

Також відкрито два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

У главку зазначили, що правоохоронні органи у своїй діяльності керуються виключно законами України й забезпечують права і свободи всіх громадян, незалежно від їхньої національності, віросповідання і політичних поглядів.

У свою чергу, позаштатний радник глави поліції Одеської області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook написав, що заяви про підйом сепаратизму в Одесі не мають під собою ніяких підстав, проте зайвий раз привертають увагу кремлівських технологів до регіону. "Чи загрожує Одесі якийсь сепарський шабаш, як тут ніби дехто накручує - ні", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня в Одесі поліція затримала 16 осіб на Аллі Слави під час акції з нагоди Дня визволення міста від нацистів.

Після офіційного заходу, коли представники влади пішли, до монументу прибуло понад 100 осіб, у числі яких - учасники мітингів на Куликовому полі, представники так званого антимайдану. Також на місце приїхали представники українських патріотичних організацій, в числі яких - колишній лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко. Між сторонами виник конфлікт.