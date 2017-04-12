В Одесі націоналісти розфарбували російський "Сбербанк" та вимагали арешту Гонтаревої

Сьогодні в Одесі активісти «Національного корпусу» вийшли на безстроковий пікет російського «Сбербанку», що на вул. Рішельєвська 28. Про це повідомили у прес-службі партії.

Активісти знову розфарбували стіни фінустанови та розклеїли наліпки.

"... наші вимоги лишаються незмінними: ми вимагаємо, щоб Гонтарева сіла за ґрати та повернула країні суму, яку вона вкрала, перебуваючи на посаді, а це 52 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі Дніпра націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку".

У "Національному корпусі" заявили, що збираються зробити акцію проти російських банків безстроковою. Нагадаємо, про завершення "перерви" у блокуванні роботи російських банків націоналісти повідомили 10 квітня.