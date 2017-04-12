В Одесі націоналісти розфарбували російський "Сбербанк" та вимагали арешту Гонтаревої
Націоналісти також заклеїли стіни фінустанови наліпками.
Сьогодні в Одесі активісти «Національного корпусу» вийшли на безстроковий пікет російського «Сбербанку», що на вул. Рішельєвська 28. Про це повідомили у прес-службі партії.
Активісти знову розфарбували стіни фінустанови та розклеїли наліпки.
"... наші вимоги лишаються незмінними: ми вимагаємо, щоб Гонтарева сіла за ґрати та повернула країні суму, яку вона вкрала, перебуваючи на посаді, а це 52 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі Дніпра націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку".
У "Національному корпусі" заявили, що збираються зробити акцію проти російських банків безстроковою. Нагадаємо, про завершення "перерви" у блокуванні роботи російських банків націоналісти повідомили 10 квітня.