У Дніпрі націоналісти заблокували "Сбербанк" і затягнули його фасад величезним прапором (фото)

У центрі Дніпра націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку". Про це організація "Національний корпус" повідомила у Facebook.

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"Після тижневої перерви в блокаді російського «Сбербанку» в центрі Дніпра, під час якої у вкладників була можливість забрати свої гроші, Національний Корпус починає новий етап акцій проти банків країни-агресора. Сьогодні вранці, не дивлячись на дощ, 50 активістів прийшли до центрального відділення "Сбербанку" в Дніпрі, розклеїли його інформаційними стікерами із закликами забирати гроші, вивісили величезний прапор України, який демонструє, що цей ворожий банк знаходиться на нашій землі, і продовжують пікет", - йдеться у повідомленні.

У "Національному корпусі" заявили, що збираються зробити акцію проти російських банків безстроковою.

Нагадаємо, про завершення "перерви" у блокуванні роботи російських банків націоналісти повідомили 10 квітня.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи Сбербанк, «ВиЭс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» строком на 1 рік.

Введенню санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» та публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема «Сбербанку», до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами. Сбербанк Росії оголосив про продаж української "дочки".

Покупцями виступають Norvik Banka (Латвія) і приватна білоруська компанія. Григорій Гусельников (через Norvik Banka) придбає 45%, Саїд Гуцерієв, власник білоруської компанії, - 55%. ЗМІ писали, що суму угоди оцінили в 130 млн доларів. Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.