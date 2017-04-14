ДФС обіцяє учасникам і гостям Євробачення спрощений режим пропуску на митниці

Державна фіскальна служба України (ДФС) пообіцяла створити максимально сприятливі умови для проходження митних формальностей іноземними учасниками та гостями пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який у травні відбудеться в Києві.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДФС.

«ДФС готова забезпечити максимально високий рівень обслуговування всіх іноземних представників, які приїдуть в нашу країну на «Євробачення». Для них діятиме спрощений режим пропуску через митний кордон. Оформлення всіх матеріалів, продукції та технічного обладнання, необхідних для конкурсу, здійснюватиметься оперативно», - цитуються в повідомленні слова в. о. голови ДФС Мирослава Продана.

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За його словами, для врегулювання організаційних питань оперативного пропуску іноземних учасників представники ДФС взяли участь у ряді зустрічей з фахівцями інших міністерств і відомств, залучених до проведення конкурсу.

Під час зустрічей були досягнуті домовленості про оперативний обмін інформацією щодо термінів оформлення товарів, пунктів пропуску через державний кордон України, через які вони будуть переміщатися, а також документів, на підставі яких такі товари оформлятимуться.

Як повідомлялося, 62-й конкурс «Євробачення» відбудеться в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн.