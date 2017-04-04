У Києві під час "Євробачення" порядок забезпечуватимуть від 8 до 10 тисяч поліцейських

17:41, 04 квітня 2017
Суспільство
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Столичні правоохоронці вже перейшли на посилений режим несення служби.

До охорони порядку будуть додані сили з інших регіонів / УНІАН

На час проведення у Києві міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» до охорони правопорядку планується залучити від 8 до 10 тис. поліцейських та бійців Національної гвардії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко.

«На «Євробачення» планується, що буде задіяно від 8 до 10 тисяч правоохоронців, з них до 3 тисяч – від Національної гвардії. Також будуть додані сили з інших регіонів», - сказав Крищенко.

За його словами, столичні правоохоронці вже перейшли на посилений режим несення служби, зокрема, охорони метрополітену.

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Як зазначив Крищенко, до «Євробачення-2017» планується збільшити кількість камер відеоспостереження, як у метро, так і на підходах до нього.

Крім того, начальник столичної поліції повідомив, що минулого року поліцейські вилучили у київському метрополітені 6 пістолетів, 16 гранат, гранатомет, 9 кілограмів вибухівки і багато холодної зброї. Цього року вже вилучено 81 детонатор, 54 тротилові шашки, в тому числі споряджені елементами підвищення вражаючої дії, 7 гранат, близько 1 тис. набоїв, а також значну кількість холодної зброї.

Водночас Крищенко зазначив, що наразі не зафіксовано випадків, щоб особа, яка мала при собі заборонені речовини, мала намір скоїти теракт.

Як повідомляв УНІАН, 62-й конкурс «Євробачення» відбудеться в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з понад 40 країн.

За попередньою оцінкою силовиків, до Києва на конкурс прибуде щонайменше 20 тис. гостей, також правоохоронці не виключають можливих провокацій під час заходу.

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Теги: #Київ#поліція#Євробачення-2017