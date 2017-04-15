У Бахчисараї окупанти заарештували шістьох кримських татар

Бахчисарайський районний суд, підконтрольний невизнаній міжнародною спільнотою владі анексованого Росією Криму, заарештував шістьох людей, яких затримали силовики в четвер, 13 квітня.

Як повідомляє українська редакція Deutsche Welle, двох звинуватили у пропаганді забороненої в Росії панісламістської організації "Хізб ут-Тахрір". Решта дістали покарання за опір працівникам органів внутрішніх справ.

Засідання суду тривало кілька годин у закритому режимі. Адвокатів пустили не до всіх затриманих. Кілька десятків близьких та знайомих обвинувачених не змогли потрапити до будівлі. Увесь час, поки тривало засідання, вони перебували ззовні. На місці також вартували співробітники спецпідрозділу поліції.

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Про рішення суду повідомив адвокат одного з обвинувачених, Едем Семедляєв. Сейдамет Мустафаєв та Мідат Муждабаєв, у чиїх будинках провели обшуки, отримали 12 та 3 доби адміністративного арешту. Водночас кримськотатарські активісти повідомляють на Facebook, що Мустафаєв отримав 10 діб арешту.

Адвокат розповів, що його підзахисного Мустафаєва звинуватили в пропаганді символіки "Хізб ут-Тахрір". "Матеріали справи були зібрані погано, видно, що слідчі особливо не заморочувалися. Ми подали клопотання про допит осіб, які проводили експертизу, але суд нам відмовив", - додав адвокат.

Одного з шістьох затриманих, які прийшли до будинків обвинувачених, щоб висловити солідарність, відпустили без пояснення причин. Решту суд звинуватив у опорі поліцейським і призначив їм різні види покарань. Азіз Азізов та Мустафа Абдураманов отримали по сім діб адміністративного арешту.

Ремзі Зудієва, який страждає на цукровий діабет і мав важку операцію на серці, засудили до трьох діб ув'язнення. Ескендер Меметов отримав дві доби. Шевкета Абдураманова суд вирішив оштрафувати на 10 тисяч рублів. Адвокат зазначив, що всі вироки оскаржуватимуть у Верховному суді анексованого Криму.

13 квітня силовики затримали вісьмох людей у районах компактного проживання кримських татар у Бахчисараї. Слідчі заходи супроводжувалися сутичкою та попереджувальними пострілами в повітря. У прес-службі нелегітимного МВС Криму повідомили, що співробітники органів внутрішніх справ проводили планові заходи із метою виявити й затримати осіб, причетних до діяльності "Хізб ут-Тахрір".