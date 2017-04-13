У Бахчисараї російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар

У тимчасово окупованому Бахчисараї російські силовики проводять обшуки у будинках кримських татар, чотирьох затримали.

Про це журналіст Шевкет Наматуллаєв написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Ранок кримських татар у Бахчисараї знову розпочався з обшуків. Озброєні російські силовики увірвалися до будинків Сейдамета Мустафаєва і Різи Муждабаєва, які проживають у 6-му і 7-му мікрорайонах. Сусідам силовики мету свого, такого раннього візиту, не пояснюють. Дороги заблоковані ДПСниками, швидше за все, щоб люди не приїжджали і не приходили підтримати хлопців. А тих, хто все ж прийде, можуть затримати за непокору "законній" вимозі поліцаїв", - написав він.

Пізніше Наматуллаєв повідомив, що силовики застосували силу до людей.

"Один кримський татарин втратив свідомість після ударів кийками. Очевидці кажуть про постріли. Чотирьох кримських татар, які прийшли підтримати обшукуваних, затримали, завантажили в автозак відвезли, швидше за все, до місцевого відділення поліції. Побитого кийками кримського татарина забрала швидка", - додав він.

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На місце проведення обшуку разом з ОМОН підтягнули і сили Росгвардії. У Криму російські силовики таке раніше не практикували, підкреслив Наматуллаєв.