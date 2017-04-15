У Великодню ніч за порядком в Україні стежитимуть понад 23 тисяч правоохоронців

14:21, 15 квітня 2017
Суспільство
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Правоохоронці очікують, що у святкових заходах візьмуть участь близько 8,9 млн вірян. 

Загалом до охорони правопорядку будуть залучені 23,1 тис. правоохоронців / УНІАН

У ніч на Великдень до охорони публічного порядку і безпеки громадян будуть залучені 23,1 тис. правоохоронців, майже 700 з них – військовослужбовці Національної гвардії України.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

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Правоохоронці очікують, що у святкових заходах візьмуть участь близько 8,9 млн вірян. Найбільше - у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Як повідомляв УНІАН, у Києві, зокрема, за правопорядком під час Великодніх свят стежитимуть 1,5 тис. правоохоронців.

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Новина в сюжеті: Великдень 2017
Теги: #поліція#Великдень