У Великодню ніч за порядком в Україні стежитимуть понад 23 тисяч правоохоронців

У ніч на Великдень до охорони публічного порядку і безпеки громадян будуть залучені 23,1 тис. правоохоронців, майже 700 з них – військовослужбовці Національної гвардії України.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

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Правоохоронці очікують, що у святкових заходах візьмуть участь близько 8,9 млн вірян. Найбільше - у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Як повідомляв УНІАН, у Києві, зокрема, за правопорядком під час Великодніх свят стежитимуть 1,5 тис. правоохоронців.