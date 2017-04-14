На Великодні свята за порядком у Києві стежитимуть 1500 правоохоронців

На Великодні свята охорону правопорядку в Києві забезпечуватимуть 1,5 тис. правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

Він зазначив, що поліцейські патрулі, як зазвичай, будуть поблизу культових споруд для унеможливлення будь-яких агресивних проявів з боку певного кола громадян.

Читайте такожПоліція просить КМДА ввести "сухий закон" у столиці на час Євробачення

При цьому Крищенко нагадав, що столична поліція у зв’язку з проведенням “Євробачення-2017” вже певний час тому перейшла на посилений режим несення служби. Також передбачено резерв для забезпечення правопорядку у разі виникнення непередбачених ситуацій. Водночас Крищенко зазначив, що наразі поліція не володіє будь-якою інформацією, яка б потребувала підвищення заходів безпеки.