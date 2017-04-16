"Головне – це віра у власні сили": Гройсман привітав українців з Великоднем

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав громадян з Великоднем і закликав вірити у власні сили. Святкове привітання розміщене на Урядовому порталі.

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«Вітаю усіх християн України з Великоднем! Воскресіння Христове символізує перемогу життя над смертю, добра над злом. У цей день торжествує любов та милосердя, серця людей сповнюються найкращими почуттями, а прагнення і мрії отримують нове життя і надихають на нові досягнення», - сказано у зверненні.

«Я твердо вірю, що сьогодні відроджується і Україна. Нам вдалося зупинити економічну кризу та закласти основу для подальшого розвитку. Наша країна невпинно реформується, і подальші перетворення лише наближатимуть той час, коли ми станемо розвинутим європейським суспільством. Головне – це віра у власні сили та бажання змінюватися і змінювати світ навколо», - зазначив Гройсман.

Прем’єр побажав українцям міцного здоров’я, добробуту, миру і злагоди.

«Нехай віра, надія і любов сповнюють Ваші серця, а в нашій країні панують мир, свобода та процвітання! Христос воскрес!», - додав прем’єр.