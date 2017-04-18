Балаклія та 9 прилеглих населених пунктів очищені від вибухонебезпечних предметів – ДСНС

Співробітники ДСНС очистили від вибухонебезпечних предметів територію міста Балаклія та 9 прилеглих населених пунктів, що опинились в зоні надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклія та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, зо до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 165 чоловік та 44 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 17 чоловік та 5 одиниць техніки. Піротехніками ДСНС здійснюється чергування у цілодобовому режимі.

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На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі із головою Балаклійської районної державної адміністрації Масельським Степаном Івановичем.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.