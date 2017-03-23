У Балаклії вогонь охопив близько 50% території військового арсеналу – Гройсман

У Балаклії Харківської області вогонь вже розповсюдився на близько 50% території військового арсеналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Балаклійському районі сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Ми зараз оцінюємо, що це вже близько 50% самої території цієї бази. Наголошую на тому, що все оцінити можна буде вже після того, як інтенсивність спаде, відбудеться локалізація всіх вибухів. Тоді ми вже оцінимо реальні втрати і причини, чому це відбулося», - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що технічно склад був добре оснащений.

«Сьогодні по причинам розглядається від диверсії, яка не виключена, до недбалості, яку також потрібно перевірити. Що стосується захисту цього складу, то можливо сказати, що технічно склад був достатньо добре забезпечений, облаштований. Тому ще більше у нас виникає запитань, що саме відбулося, що стало причиною», - наголосив керівник уряду.

За його словами, на цей час відомо про декілька незначних руйнувань.

За словами Гройсмана, на території арсеналу вже працює броньована техніка. «Сьогодні є відповідна кількість броньованої техніки, яка працює на самому арсеналі. Зрозуміло, що вона теж має відповідні обмеження щодо пересування. Як тільки з’являється можливість локалізації, відповідні служби на цій техніці роблять добросовісно свою роботу», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гройсман заявив, що пожежа на військовому арсеналі в Балаклії триватиме до 7 діб.

Вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкове поранення у скроню отримала 54-річна жінка, яку госпіталізовано.

СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Також, як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядається службове недбальство. За його словами, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чутно гул безпілотника, потім почалися вибухи.

Евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. «Украерорух» тимчасово закрив небо для польотів у радіусі 40 км. У свою чергу, міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що над місцем пожежі у 50-кілометровій зоні закритий повітряний простір для усіх літальних апаратів.

Станом на 13.00, за даними Міноборони, сталося розширення площі пожежі.