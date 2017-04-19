В Одесі планувалась фейкова "акція" проти "утисків" болгар, профінансована Кремлем - СБУ

Служба безпеки України заявляє, що запобігла проведенню в Одесі профінансованої Кремлем фейкової акції проти начебто утисків болгар в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив керівник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"Напередодні Пасхальних свят нашою службою у взаємодії з іншими правоохоронними органами було попереджено чергову провокацію російської сторони, яка мала відбутися в Одеському регіоні", - сказав Ткачук.

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Зокрема, за його словами, 13 квітня за кошти Кремля в Одесі планувалося проведення фейкової акції протесту начебто представників болгарської етнічної національної меншини, які проживають в Одеській області.

"Ця акція протесту була організована і профінансована з території Російської Федерації. Ця акція протесту була побудована на неіснуючій проблемі начебто утисків болгарської національної меншини в Україні. Росія намагається цілеспрямовано створити таку картинку і такий імідж того, що в Україні відбуваються постійні й цілеспрямовані утиски національних меншин, що не відповідає дійсності", - заявив Ткачук.

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"Організаторами цієї акції були ті самі люди, які намагалися спровокувати масові заворушення 31 березня у Львівській області, блокуючи трасу "Львів - Рава-Руська" у контексті начебто утисків етнічних поляків на території України", - додав він.

За словами Ткачука, слідством встановлено і задокументовано листування між місцевими організаторами та замовниками акції.

"Організатором акції в Одеській області був Микола Дульський - керівник так званої «української праворадикальної організації "Наждак". Як вам відомо, ця людина - Микола Дульський - наразі переховується у Російській Федерації", - сказав Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, вночі 29 березня в будівлі Генконсульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв у результаті вибуху немає. Вранці того ж дня близько 100 осіб намагалася перекрити рух на трасі «Львів – Рава-Руська».

31 березня в СБУ заявили, що обстріл Генконсульства Польща у Луцьку та спроба перекриття траси «Львів – Рава-Руська» є частинами спрямованої підривної акції, організованої спецслужбами РФ.

За даними СБУ, замовником реалізації провокацій є ватажок радикальної громадської організації «Наждак» Дульський, який є агентом впливу російських спецслужб і за гроші веде активну антиукраїнську діяльність з 2015 року.