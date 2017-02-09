У Львові посилять охорону Генконсульства Польщі після акту вандалізму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Він зазначив, що для посиленої охорони дипломатичної установи буде залучено додаткові сили бійців Національної гвардії України.

Синютка також зазначив, що напис, залишений на паркані Генконсульства є «провокацією проросійських сил», спрямованою на дестабілізацію в західному регіоні і стосунків між українцями і поляками.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції області, за фактом напису на огорожі Генконсульства та нанесення плям червоного кольору на будівлі дипустанови відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 8 лютого невідомі розмалювали цегляну огорожу і будівлю Генерального консульства Республіки Польща у Львові написами і червоними плямами.

Читайте такожУ МЗС засуджили акт вандалізму щодо Генконсульства Польщі

Як повідомила речник Нацполіції області Світлана Добровольська, на стіні огорожі території консульства по вул. Івана Франка, зроблено напис: «Наша земля – 1», а на стіні безпосередньо будівлі Генконсульства - дві плями червоної фарби. Напис і фарбу на стіні було виявлено вранці 8 лютого.

Відстань від огорожі до будівлі консульства становить близько 10 метрів, територія консульства перебуває під цілодобовою охороною та відеонаглядом. Червоні плями фарби розташовані на стіні біля однієї з камер відеоспостереження.

МЗС України виступило із заявою, в якій засудило акт вандалізму щодо Генконсульства, та висловило припущення, що третя сторона хоче завдати шкоди відносинам України та Польщі.