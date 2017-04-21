Сьогодні на межі з анексованим Кримом пройдуть антитерористичні навчання

На території Генічеського району Херсонської області, що межує з анексованим Кримом, 21 квітня відбудуться антитерористичні навчання.

Про це Крим.Реалії розповіла керівник прес-служби управління херсонського главку СБУ Вікторія Шакула.

«Це звичайні навчання, планові, які час від часу проводимо», – пояснила вона.

За її інформацією, навчання буде проводити Координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області.

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У СБУ просять місцевих жителів «зберігати спокій у зв’язку із зосередженням в населеному пункті спецназівців і військових і з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей».

У свою чергу начальник прес-служби Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України Неля Доценко уточнила, що 21 квітня контрольно-пропускний пункт «Чонгар» буде працювати в штатному режимі.

Генічеський район Херсонської області розташований поблизу адмінкордону з Кримом, який з 2014 року анексований Росією. На адмінкордоні працюють три контрольних пункту в’їзду та виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».