Суд в окупованому Криму відхилив апеляцію затриманих у Бахчисараї кримчан - юрист

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги затриманих 13 квітня в Бахчисараї сімох кримчан.

Про це сьогодні Крим.Реалії повідомила кримський юрист Лілія Гемеджі.

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«Щодо всіх затриманих відмовили (в задоволенні апеляційної скарги). Сьогодні ми заявляли низку клопотань, більшість з яких були також відхилені», – зазначила Гемеджі.

За інформацією юриста, суд відхилив клопотання про залучення прокурора для підтримки сторони обвинувачення, про фото- і відеофіксацію судового процесу та клопотання про виклик і допит свідків та понятих, які давали свідчення проти затриманих.

У Бахчисараї 13 квітня вранці російські силовики провели обшуки в будинках мусульман – Різи Муждабаєва (6 мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (7 мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуками пострілів. У результаті сутичок силовики затримали двох кримських татар, в будинках яких відбувалися обшуки, і шістьох чоловіків, які прийшли їх підтримати. Пізніше повідомлялось, що одного із затриманих випустили на свободу.

За підсумками судового засідання шістьом затриманим призначили покарання у вигляді адміністративного арешту на термін від 2 до 7 діб, а одному кримчанину – штраф.

Російські силовики назвали обшуки й затримання «плановими заходами».

19 квітня кримські адвокати затриманих подали в суд скарги щодо адміністративних справ проти кримчан.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що звертатимуться до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через обшуки в Криму.