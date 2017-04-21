Суд виправдав екс-начальника міліції Миколаєва, обвинуваченого в розгоні Євромайдану

Центральний районний суд Миколаєва виправдав колишнього начальника Миколаївського міського управління міліції Олега Шевчука, обвинуваченого в розгоні восени 2013 року місцевого Євромайдану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, відповідне рішення прийнято сьогодні, 21 квітня, суддею Світланою Скрипченко.

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Розгляд у суді кримінального провадження проти екс-начальника міського управління міліції тривав з червня 2015 року.

"Провівши судовий розгляд, дослідивши надані стороною обвинувачення та захисту докази, оцінивши їх у сукупності, суд дійшов висновку, що жодне із заявлених стороною обвинувачення тверджень щодо винуватості Олега Шевчука не знайшли свого підтвердження. Це доводиться численними показами свідків та потерпілих, наданих під час судового розгляду та низкою матеріалів кримінального провадження", - заявили в суді.

Державне обвинувачення просило суд визнати Шевчука винним у злочинах, передбачених по ч.2 ст. 365, ст.340 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, та в незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій).

"Суд постановив визнати Олега Шевчука невинуватим та виправдати за відсутності у його діях складу злочину, скасувати раніше обраний запобіжний захід у виді особистого зобов’язання" - повідомили у прес-службі суду.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби прокуратури Миколаївської області, Шевчук віддав підлеглим працівникам міліції незаконні накази щодо припинення в ніч з 22 на 23 листопада 2013 року мирної безстрокової акції на підтримку підписання Угоди про асоціацію України та ЄС. До учасників акції було застосовано силу, їхні намети були демонтовані.

20 травня 2015 року Шевчуку було повідомлено про підозру у перевищенні повноважень.