За злочини проти Євромайдану затримано і взято під варту ще двох "тітушок"

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, затриманим оголошено про підозру у перешкоджанні проведенню акцій протесту та участі у вчиненні в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року групою осіб, з хуліганських мотивів, умисного вбивства особи.

Також в ході розслідування здобуто докази координації цими особами дій інших учасників злочинів та участі у фінансуванні ними таких дій, йдеться в повідомленні.

Крім того, одному із затриманих інкримінується також причетність до викрадення та катування людини, вчинене 21 січня 2014 року у складі організації "Оплот".

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"Печерським районним судом м. Києва забезпечено розгляд внесених прокурором клопотань про обрання запобіжного заходу підозрюваним в розумні строки, взято до уваги доведені прокурором ризики, за результатами чого прийняті законні та обґрунтовані рішення – про тримання підозрюваних під вартою", - зазначили у Генпрокуратурі.

Досудове розслідування стосовно організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває, додали в ГПУ.