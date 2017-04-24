У Львові під час концерту обікрали гурт, який представить Україну на Євробаченні

У Львові в гітариста гурту O.Torvald, який представить Україну на Євробаченні-2017, прямо зі сцени вкрали гітарні педалі ефектів. Про це йдеться у повідомленні музикантів на сторінці у Facebook.

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"У Львові стався неприємний інцидент. В нашого гітариста прямо зі сцени вкрали гітарні педалі ефектів. Впевнені, що людей, які це зробили, бачила більшість, які стояли біля сцени. Також впевнений, що це було зроблено випадково або просто, щоб дістати собі трофей", - йдеться у повідомленні.

Гурт розповів, що камери відеоспостереження зафіксували момент крадіжки, але музиканти не хочуть передавати відео до поліції.

Як повідомляв УНІАН, до фіналу національного відбору на Євробачення-2017 увійшли гурти O.Torvald, Сальто назад, співаки Tayanna, Melovin, Illaria та Rozhden. У фіналі 25 лютого переможцем було визначено O.Torvald.