Україну на "Євробаченні-2017" представлятиме гурт O.Torvald (відео)

Сьогодні відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2017, де і вирішилася доля конкурсанта, який представлятиме Україну на цьогорічному Євробаченні.

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У фіналі нацвідбору на "Євробачення-2017" перемогу здобув гурт O.Torvald із піснею Time.

Гурт O.Torvald отримав однакову кількість балів із виконавицею Тayanna, втім, за результатами глядацького голосування, українці віддали перевагу саме гурту O.Torvald.

За право виступати на цьогорічному пісенному конкурсі боролися шість конкурсантів, які пройшли півфінальні відбори, а саме Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.