В Одесі забудовника оштрафували на 3 мільйони через незаконну надбудову на пам'ятці архітектури

Історичний центр Одеси / Ілюстрация ua-travelling.com

В Одесі Державна архітектурно-будівельна інспекція оштрафувала забудовника на 3 мільйони гривень за незаконну споруду в історичному центрі міста. Як повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, за втручання прокуратури минулого тижня забудовника оштрафовано за порушення у сфері містобудівної діяльності.

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Одеська місцева прокуратура № 3 (Приморський район) здійснює процесуальне керівництво у кримінальній справі за ч. 2 ст. 298 КК України (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини). Встановлено, що приватне підприємство без дозвільних документів провело будівельні роботи в історичному центрі Одеси - по вул. Тираспольській, а саме – надбудувало мансардний поверх на будівлі-пам'ятці архітектури.

Також встановлені порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

«У зв'язку з цим, забудовнику внесено припис про усунення виявлених порушень і накладено штрафні санкції в розмірі 3 млн грн», - повідомили в наглядовому відомстві.