У Тернополі активісти закликали Луценка розібратися із виділенням прокуратурі під будівництво частини зеленої зони

Громадські активісти закликали Генерального прокурора Юрія Луценка провести розслідування і покарати винних у виділенні всупереч Генплану зеленої припаркової зони прокуратурі Тернопільщини для забудови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Луценка, скерованому активістами.

Його підписали 15 громадських організацій, зокрема «Автомайдан», «Рада бізнесу Тернопілля», «Тернопільська правозахисна група», «Сила людей», «Екоальянс», «Майдан Тернопіль», СУМ в Україні, «Демальянс».

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У ньому підписанти висловлюють переконання, що відбулися порушення чинного Земельного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України “Про прокуратуру”, а також ймовірна змова посадових осіб Тернопільської міської ради та прокуратури Тернопільської області задля здійснення корупційного діяння за участі приватних осіб.

«Згідно сумнівних рішень Тернопільської міської ради (рішення № 6/29/49 від 15.02.2013 р. та № 6/30/88 від 22.03.2013 р.), всупереч Земельному кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», чинному, на той час, генеральному плану міста Тернополя, прокуратурі Тернопільської області надано в постійне користування 0,35 га зеленої зони спецпризначення по проспекту Степана Бандери у місті Тернополі (парк «Національного Відродження», кад. номер 6110100000:06:002:0073). Зазначена у цих рішеннях земельна ділянка за цільовим призначенням не відносилася до земель житлової та громадської забудови, а становила землі, відведені під «Зелені насадження спеціального призначення» згідно генерального плану міста. Ділянку тернополяни вважають парковою зоною. Там більше сотні дерев і вона розділяє проїжджу частину та територію підприємства, яке займається озелененням. Обов’язковість такого підприємства, його розміщення, мінімальна площа та площа оранжерейного господарства на одного мешканця міста гарантована державними будівельними нормами (п.5.13 ДБН 360-92**), котрі відповідно ст.11 Закону України «Про будівельні норми» обов’язкові до застосування для всіх суб’єктів господарювання», – вказано у зверненні.

В ньому також наголошується, що визначальним при виділенні ділянко є генеральний план забудови населеного пункту.

«У відповідності до п. 3 ст. 19 Земельного кодексу України, Тернопільська міська рада зобов’язана була відмовити прокуратурі Тернопільської області у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,35га у постійне користування під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами для легкових автомобілів за адресою проспект Степана Бандери в Тернополі, оскільки місце розташування цієї земельної ділянки не відповідає вимогам законів, зокрема діючому на той час генеральному плану м. Тернополя», – переконують активісти.

Натомість, вказують вони, після затвердження проекту землеустрою на зазначену земельну ділянку, прокуратура Тернопільської області, в особі на той час першого заступника Сергія Банаха, уклала інвестиційну угоду з будівельною компанією «Креатор-Буд» (№79 від 17 червня 2013 р.).

«За надання ділянки під забудову, згідно з умовами, прокуратура отримала дев’ять квартир у вже збудованих компанією «Креатор-Буд» будинках на інших ділянках. Зважаючи на діючий на той час Закон України “Про прокуратуру”, виникають сумніви в законності дій першого заступника та прокуратури в цілому, а зазначені квартири, які мали би бути службовими, передані згідно договору у власність працівникам прокуратури. Такі дії, на нашу думку, протизаконні і містять ознаки корупції, що передбачає кримінальне покарання згідно Кримінального кодексу України», – зазначають підписанти звернення.

Вони також додають, що згадані земельні маніпуляції міської влади відбувалися завдяки систематичному порушенні Генерального плану міста та його фальшуванню, нагадавши, що

Управлінням Нацполіції в Тернопільській області відкрите кримінальне провадження щодо підробки містобудівної документації Генерального плану Тернополя та зловживання службовим становищем посадовими особами.

Відтак представники 15 громадських організацій закликали Луценкапровести розслідування і досудову перевірку, направити позов в інтересах місцевої громади про скасування рішень Тернопільської міської ради № 6/29/49 від 15.02.2013 р. та № 6/30/88 від 22.03.2013 р., притягнути до відповідальності винних посадових осіб.

Також вони просять Луценка перевірити законність дій першого заступника прокурора області в 2013 році та законність передачі прокурорам у власність дев’яти квартир. А ще – ініціювати розслідування щодо посадових осіб Тернопільської міської ради, відповідальних за роботу відділу земельних ресурсів, управління містобудування і архітектури та кадастру щодо правомірності погодження та підписання дозвільних документів на землевідведення по проспекту Степана Бандери в місті Тернополі (парк «Національного Відродження», кадастровий номер земельної ділянки 6110100000:06:002:0073).