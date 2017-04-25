В Києві 26 квітня через Євробачення майже на місяць перекриють Хрещатик (схема)

Опівночі 26 квітня включно до 18 травня Хрещатик у Києві перекриють від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної у зв'язку з проведенням пісенного конкурсу Євробачення. Про це під час прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков. як передає "Тиждень.ua".

«Перекриття Хрещатика відбудеться завтра опівночі. Від сегменту вул. Б.Хмельницького і до вул. Прорізної буде основна локація Євромістечка. Це головна локація, де ви зможете і почути, і побачити, і поспівати, і потанцювати», – сказав він.

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Також заступник голови КМДА додав, що для того, аби потрапити на територію Євромістечка, потрібно мати документ, що засвідчує особу.

«Звісно, для того, щоб потрапити на будь-яку локацію, потрібно буде мати з собою документ, який засвідчує особу. Система побудована у режимі аеропортової безпеки, тому звісно, що правоохоронні органи мають право, згідно з законом України, вимагати посвідчення особи для того, щоб встановити її персону», – зауважив Резніков.

Нагадаємо, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 і 11 травня, фінал - 13 травня. Україну представить гурт O.Torvald з піснею Time, він виступить у фіналі під номером 22.