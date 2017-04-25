Викрадений із бібліотеки Вернадського "Апостол" виявили у київському ресторані

Правоохоронці затримали в одному зі столичних ресторанів осіб, які, ймовірно, причетні до викрадення книги «Апостол» з Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

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«Сьогодні в одному з ресторанів по вулиці Саксаганського у Києві під час проведення спецоперації правоохоронцями затримано трьох людей, які, ймовірно, причетні до викрадення книги "Апостол" з бібліотеки ім. Вернадського. Книгу, зовні схожу на викрадений стародрук, вилучено на місці події у згаданих осіб», - написала вона.

За її словами, наразі тривають слідчі дії.