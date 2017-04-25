Викрадений з бібліотеки ім. Вернадського стародрук "Апостол" намагалися продати в Росію – Аваков

Унікальну раритетну книгу «Апостол», викрадену з Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського у Києві, намагалися продати в Росію.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Міністр нагадав, що «Апостол» – одна з перших друкованих книг України, видана у Львові 1574 року Іваном Федоровим, – була викрадена 10 травня 2016 року з відділу стародруків та рідкісних видань бібліотеки ім. Вернадського.

Також Аваков зазначив, що у ході роботи з розшуку раритету були організовані складні оперативні заходи, відпрацьовані зв'язки можливих підозрюваних і посередників, проведено впровадження оперативників у середу викрадачів.

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«За наявною інформацією – була спроба продажу книги в Російську Федерацію», - додав міністр.

За його інформацією, спочатку «продавці» запросили за раритет 150 тис. дол., але пізніше зійшлися на сумі у 100 тис. дол.

«Однак, оскільки вони торгувалися зі співробітниками поліції, у результаті отримають не гроші, а строк», - підкреслив Аваков.

За його словами, зловмисники є членами злочинної групи з крадіжок антикваріату, і працювали «під замовлення».

«Прямо зараз у них проходять обшуки. Можливо, в результаті цієї операції вдасться повернути й інші викрадені артефакти», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 квітня, в одному з ресторанів на вулиці Саксаганського у Києві були затримані особи, причетні до викрадення книги «Апостол» з Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Стародрук вилучено у цих осіб на місці події.

*** Повідомлення про зникнення «Апостола» Івана Федорова (1574 року видання) з відділу стародруків Національної бібліотеки ім. Вернадського надійшло до поліції 10 травня 2016 року. Крадіжку виявила заступник з наукової роботи, після чого відразу ж заявила до органів внутрішніх справ.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

«Апостол» має наукову та історичну цінність, є першою друкованою книгою в Україні. Відомо про понад 90 примірників цього видання. Книга містить церковнослов'янський переклад «Діянь і послань апостольських».