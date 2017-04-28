В Україні починають діяти нові правила перетину кругових перехресть

У п’ятницю, 28 квітня, набуває чинності закон, який запроваджує єдині правила перетину перехресть з круговий рухом. Напередодні його опублікували в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України"

Згідно з документом, пріоритет мають транспортні засоби, що вже рухаються по колу. Раніше пріоритет руху визначали дорожні знаки та розмітка. Проте, як зазначається у газеті парламенту, внесеними змінами на певний час створюється суперечність у правових нормах стосовно дорожнього руху – попри новий закон, і досі діють старі правила, які Кабмін протягом місяця має змінити.

Читайте такожПорошенко підписав закон про зміни до правил дорожнього руху

Закон про зміни правил дорожнього руху Верховна Рада ухвалила 4 квітня. Парламентарі поскаржилися, що не на всіх ділянках з круговим рухом є дорожня розмітка та знаки. Очікується, що дотримання єдиних норм знизить аварійність на таких перехрестях.