За останні три роки у ДТП українців загинуло більше, ніж за всю війну на Донбасі

В Україні за три роки на дорогах загинули 12,4 тис. осіб. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 25 квітня, на засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«За останні три роки і три місяці загинули 12,4 тис. осіб на дорогах, покалічені понад 100 тис. осіб. Я навіть не можу сказати, що це статистика. Це просто жахливі цифри, з якими ми не можемо з вами миритися», - сказав прем'єр.

Він повідомив, що фахівці розробляють рішення для виправлення такої ситуації.

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«Тому глибоко переконаний, що ми повинні приділити цьому питанню більше уваги - саме безпеці на дорогах нашої держави, і така група сьогодні працює над тим, щоб напрацювати необхідні рішення, які можуть бути ухвалені на рівні уряду, і, можливо, зміни в законодавство, що стосуються безпеки дорожнього руху», - сказав Гройсман.

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Зазначимо, що за даними штабу АТО за три роки проведення антитерористичної операції на Донбасі з 14 квітня 2014 року загинули 2652 військових і ще 9578 отримали поранення різного ступеня.

У той же час, як повідомляли в МЗС України, з початку російської агресії, датою якої названо 20 лютого 2014 року, український народ втратив понад 9,8 тис. людей убитими, що теж значно менше, ніж втрати на українських дорогах.