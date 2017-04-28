Травневий "шатун": український генерал назвав найнебезпечніші регіони України

12:09, 28 квітня 2017
Суспільство
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Маломуж каже, що можливі провокації в Одесі.

Можливі провокації з метою дестабілізувати ситуацію в Україні, перш за все, в Одесі / Скріншот відео

Екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж назвав найбільш потенційно небезпечні регіони у період травневих свят.

За словами Маломужа, під час масових заходів можливі провокації з метою дестабілізувати ситуацію в Україні, насамперед, в Одесі, передає Апостроф.

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"Це, звичайно, Одеса з урахуванням подій 2 травня", - зазначив він. Крім того, за словами експерта, небезпека зберігається у всіх східних і південних регіонах країни, де встановилися більш активні традиції відзначати травневі свята.

"Це – столиця з урахуванням представництва різних політичних, радикальних сил і воєнізованих формувань. Ну й небезпеки, які зберігаються на лінії розмежування", - додав Маломуж.

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України не володіє інформацією про підготовку терактів або провокацій на травневі свята в Одесі.

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Теги: #провокації в одесі