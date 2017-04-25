СБУ не має інформації про підготовку терактів чи провокацій на травневі свята в Одесі

Служба безпеки України не має інформації про підготовку терактів чи провокацій на травневі свята в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив сьогодні на брифінгу.

«На жаль, через сумні події, що сталися в Одесі у травні 2014 року, звичайно, що ситуація на травневі свята, особливо в Одеському регіоні, доволі напружена. Ми це завжди враховуємо і взаємодіємо з іншими правоохоронними органами для того, що попередити можливі провокації», - заявив він.

«Інформація, яка в нас є, перевіряється через оперативні можливості, і на сьогоднішній день говорити про те, що є конкретна підготовка до якогось теракту чи якихось конкретних провокацій, пов’язаних з насильством проти людей, такої інформації немає», - додав Ткачук.

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Як повідомляв УНІАН, 18 квітня народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Рабінович заявив, що на травневі свята в Одесі плануються різні провокації. За його даними, на організацію провокацій виділено значні кошти.

19 квітня керівник Департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ планує запросити Рабіновича для отримання пояснень, звідки той має інформацію про виділення 27 млн грн на провокації 2 травня в Одесі.

Сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що спецслужби РФ готують провокаційні заходи антиукраїнської спрямованості на території Одеської області під приводом вшанування загиблих під час подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня перемоги (9 травня) з метою формування негативного іміджу України в контексті проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Як відомо, 62-й музичний конкурс "Євробачення" відбудеться в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш як 40 країн.